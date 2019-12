Sindicatos docentes piden más consenso y recursos para la reforma de la FP

Publicado 17/12/2019 13:14:03 CET

"Con discursos no se hace el sistema educativo. Se hace con recursos"

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos docentes --Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT y CGT-- han reclamado este martes a la Conselleria de Educación de la Generalitat consenso y recursos para la reforma de la Formación Profesional (FP), y le han reprochado que ha presentado la "misma propuesta" que retiró hace unos meses.

El Govern decidió en junio aparcar de cara a este curso el nuevo modelo de FP dual que publicó, con lo que ha mantenido la misma organización y currículum, tras las críticas de los sindicatos docentes, y abrir un espacio de interlocución para precisar y profundizar en el modelo.

En un manifiesto, los sindicatos han reclamado una mejora de las condiciones laborales y la calidad de la FP, han criticado la elaboración "opaca" de los nuevos currículum, han pedido regular la atribución horaria de los docentes implicados en la FP dual y han propuesto un plan piloto antes de su implantación extensiva.

Los sindicatos han criticado que, desde que se aparcó la reforma en junio, solo ha habido una reunión de la mesa técnica de FP en noviembre en la que se presentó la "misma propuesta", ha explicado Rosa Maria Villaró, de CC.OO., quien ha dicho que no es posible una reorganización sin recursos, idea en la que ha incidido Marina Sureda (Intersindical·CSC), que ha advertido de un aumento de la precariedad de los docentes y repercutir en el alumnado si no se dota de recursos.

"Con discursos no se hace el sistema educativo. Se hace con recursos, no con discursos", ha afirmado Ramon Font (Ustec·Stes), quien ha dicho que no hay ninguna partida más para FP en el proyecto de presupuestos y que hablar de una mejor FP sin dinero es un brindis al sol.

DOCENTES Y EMPRESA

Los sindicatos han alertado de que la reforma de la FP dual podría propiciar una reducción de docentes y una pérdida de su especialización, ante el mayor papel que se le quiere otorgar a las empresas, ha explicado David Rabadan (Aspepc·Sps).

También han pedido prestigiar y garantizar la calidad del módulo de formación en centros de trabajo con la cotización en la Seguridad Social y la obligatoriedad de contrato, así como los docentes implicados en la FP dual tengan una atribución horaria regulada, como ha solicitado Jesús Martín (UGT).

Jordi Mora (CGT) ha advertido de que la propuesta implica una reducción de las horas del alumnado en los centros educativos y un aumento de horas en las empresas, y ha criticado que reforma "va en detrimento de la calidad educativa: la reforma continúa siendo 'low cost".