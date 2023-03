Sindicatos educativos y sanitarios reclaman mejorar los servicios públicos en los Presupuestos

Protestan contra la suspensión del Plan Piloto de la Renta Básica Universal



BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ustec·Stes, CGT Ensenyament y la Mesa Sindical de Sanitat, entre otros sindicatos de educación y salud, han reclamado este viernes en una concentración ante el Parlament que se mejoren los recursos destinados a los servicios públicos de Catalunya en los Presupuestos de la Generalitat para 2023.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha criticado que se destine una gran partida económica a la escuela concertada "bajo el argumento de combatir la segregación" y ha acusado de que se está favoreciendo a los intereses de la educación privada y las externalizaciones a empresas.

"No son presupuestos que reflejen un aumento del personal para dar respuesta a la escuela inclusiva. Nos piden un cambio de mirada pero no podemos hacer el cambio si no tenemos a los profesionales necesarios en el aula para atender a todo el alumnado en sus necesidades", y ha vuelto a reclamar que se devuelvan las condiciones laborales que, a su juicio, han perdido los docentes.

Por parte de CGT Ensenyament, Pedro Mercader, ha lamentado que haya "reivindicaciones que no se han atendido" en los Presupuestos, después de las huelgas de enero, y que en cambio se estén negociando macroproyectos, en sus palabras.

Ha insistido en que estas cuentas no tienen el apoyo de los sindicatos y ha afeado la deriva que, según él, se ha tomado: "Está muy clara la disyuntiva que han tomado Govern, el PSC y los comuns: era invertir en la gente, servicios sociales y vivienda o en casinos, carreteras y macroproyectos, y la deriva ha sido esta" última.

Por lo que refiere a la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, Anna Alcalà ha rechazado los Presupuestos para 2023 porque cree que son "totalmente indecentes en lo que se refiere a sanidad" y las condiciones laborales de los trabajadores.

En este sentido, ha asegurado que las cuentas "no contemplan la equiparación ni el 25% de presupuesto a la atención primaria", que afirma que son reivindicaciones de hace años; ha señalado que no se prevean planes para reducir las listas de espera; y ha apostado por que la atención sanitaria sea 100% de titularidad y gestión pública.

RENTA BÁSICA UNIVERSAL

Los sindicatos también han protestado contra la suspensión del Plan Piloto de la Renta Básica Universal (RBU), y en su manifiesto, recogido por Europa Press, han reprochado que se "ceda ante quien se quiere cargar el Plan Piloto de la RBU, que no es nada más que una medida de retribución de la riqueza".

Se refieren al hecho de que el PSC y Junts hayan mantenido este viernes su alianza para frenar el Plan Piloto de la RBU en la ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público de 2023, después de que haya prosperado en el pleno del Parlament la enmienda de los socialistas para suprimir este plan, pese a las peticiones del Govern para que la retirasen.

En este sentido, Alcalà ha señalado que estos Presupuestos del Govern son "indecentes porque se cargan" este plan, y piden revertirlo.