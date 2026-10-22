La Sindicatura de Barcelona pide que no se prohíban actividades en el exterior de Casa Orlandai

Casa Orlandai de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha reclamado al Ayuntamiento revertir la prohibición de celebrar actividades en el patio exterior del centro cívico Casa Orlandai, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, tras varias quejas vecinales.

De hecho, el caso ha motivado que la defensoría abra una actuación de oficio para supervisar la actuación municipal de las actividades de cultura popular para compatibilizarlas con los derechos de la ciudadanía, indica la Sindicatura en un comunicado este jueves.

En concreto, defiende que las fiestas populares y tradicionales tienen un interés general ya que fomentan la cultura y la cohesión social y, por tanto, ve necesario buscar fórmulas que permitan preservarlas sin perjudicar el descanso vecinal.

La Sindicatura revisará las actuaciones del Ayuntamiento en torno a las quejas vecinales para proponer mejoras normativas y avanzar hacia una unidad de criterio en todos los distritos de Barcelona y garantizar una actuación coherente.

Una vez redactadas las peticiones las trasladará al Institut de Cultura de Barcelona (Icub), al propio consistorio y a la Generalitat, con el objetivo de avanzar hacia unos compatibilidad real entre la identidad de los barrios y la convivencia.