Sirera (PP) pide mamparas de seguridad en las estaciones de Metro de Barcelona con más incidencias

Archivo - Un Metro de Barcelona, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, exige al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que impulse la instalación de mamparas de seguridad en los andenes del Metro de Barcelona, sobre todo en aquellas estaciones que registran una mayor afluencia o un mayor número de incidencias relacionadas con caídas a las vías.

En un comunicado este viernes, Sirera ha recordado que el PP presentó el pasado noviembre una propuesta en comisión de seguridad para implantar este sistema de protección, una iniciativa que fue aceptada por el gobierno municipal, pero lamenta que 9 meses después el Ejecutivo no haya avanzado en su aplicación.

"Collboni aceptó nuestra propuesta, pero 9 meses después seguimos esperando. Aprobar iniciativas para después guardarlas en un cajón no mejora la seguridad de los usuarios del Metro", ha lamentado Sirera.

Sirera ha señalado que este sistema no es nuevo en Barcelona, ya que las líneas L9 y L10 cuentan con puertas de andén que únicamente se abren cuando el tren se encuentra detenido en la estación: "Debemos estudiar su extensión al resto de la red, empezando por aquellas estaciones donde sean más necesarias. Es una instalación costosa, pero la seguridad y prevención de los usuarios es una prioridad incuestionable".

En este sentido, ha destacado que las mamparas permitirían reducir el riesgo de caídas accidentales a las vías, dificultar los accesos imprudentes de personas que saltan al espacio ferroviario y contribuir a la prevención de suicidios, además de evitar interrupciones del servicio derivadas de este tipo de incidentes.

Por todo ello, el PP reclama al gobierno municipal que explique qué actuaciones ha realizado desde la aprobación de la propuesta y que establezca un calendario para estudiar y priorizar la instalación progresiva de las mamparas: "Barcelona no necesita que Collboni acepte propuestas para olvidarlas al día siguiente. Necesita un gobierno que las ejecute".