Siri Hustvedt sobre el movimiento 'Me too': "Tiene posibilidad de cambiar cosas"

"Permita hacer entender por qué sentimos lo que sentimos", asegura

La escritora, ensayista y poeta Siri Hustvedt ha considerado este lunes que el movimiento 'Me too' tiene "la posibilidad de cambiar cosas", y ha señalado como elemento central del feminismo crear un diálogo que permita hacer entender no solo por qué uno piensa lo que piensa sino también porque siente lo que siente.

En rueda de prensa en Barcelona para presentar 'Recuerdos del futuro' (Seix Barral/Edicions 62) y para participar en un ciclo de conferencias en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), ha dicho que, para ella, es vital crear ese diálogo y conversaciones: "Nos permita hacer entender no solo por qué pensamos lo que pensamos sino por qué sentimos lo que sentimos".

Hustvedt, que recibió la semana pasada el Premio Princesa de Asturias, ha reivindicado que movimientos como el 'Me too' tienen la posibilidad de cambiar cosas, como hiciera el sufragismo y que ya ha permitido proveer un lenguaje y otro contexto sobre las actos sexuales agresivos, y ha rechazado que pueda ser considerado como "una resistencia puritana al sexo".

"Ningún ser humano quiere un acto sexual al que nadie te ha invitado. El filtreo es un diálogo", ha subrayado, señalando que cuestiones como los tocamientos en el metro o una discoteca se habían vuelto rutinarios, y ha lamentado que todavía resuenen ideas sobre la sexualidad de la mujer como la del siglo XIX.

Sobre la presencia de la mujer en el arte, ha dicho que cada vez hay más artistas pero que la igualdad llegará cuando los precios estén equiparados y los coleccionistas sean conscientes, y ha lamentado que de artistas como Louise Bourgeois todavía se puedan leer artículos hacia su trabajo "claramente misóginos, con cierto desprecio".

Respecto a la situación en Estados Unidos, ha lamentado que se es testigo del "monstruo de tres partes" --el racismo, la misoginia y la xenofobia--, que no es nuevo, contra el que intenta luchar al leer e imaginar la vida de otros en otras circunstancias.

NUEVA YORK

Preguntada por Nueva York --ciudad donde reside--, ha afirmado que la ciudad es muy diversa, pero que por ejemplo Manhattan no hay clase media, que es "la forma más rápida de matar una ciudad", y ha abogado por leyes para proteger alquileres y pequeños negocios.

Hustvedt participa este lunes por la tarde en el ciclo de conferencias, conversaciones y encuentros 'Les paraules que encara no tenim' inscrito en la exposición 'Feminismes!' del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que la escritora ha visitado.