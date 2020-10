El SPC ve absolución de Trapero "beneficiosa" para el cuerpo de los Mossos

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de los Mossos d'Esquadra SPC ha celebrado la sentencia absolutoria del excomisario jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero y de la intendenta Teresa Laplana y ha destacado que "la absolución de los acusados es beneficiosa para el cuerpo de los Mossos".

El portavoz del sindicato, David Miquel, ha explicado a Europa Press que "cuando a un compañero lo acusan de algo y queda absuelto es positivo para los Mossos porque demuestra que de lo que se le había acusado no es cierto y beneficia al conjunto de los Mossos", igual que ha quedado acreditado que la acusación contra el mayor Trapero no era cierta y que no ha incumplido la ley.

Desde el SPC han reclamado que los integrantes del cuerpo "estén lo mejor tratados posible por parte de la Conselleria de Interior" y han destacado el excelente trabajo de la letrada de Trapero y Laplana, Olga Tubau, que ha conseguido la absolución.