Steven Moffat ('Sherlock'): Siempre se piensa que "todo es diferente o peor que antes"

El guionista Steven Moffat - XAVI TORRES BACHETTA/SERIELIZADOS FEST

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El guionista, cocreador de 'Sherlock' y antiguo 'showrunner' de 'Doctor Who' Steven Moffat ha asegurado respecto a si la ficción se está quedando corta respecto a la realidad con dirigentes políticos actuales: "Siempre pensamos que vivimos en una época especial y que todo es diferente o peor que antes. Siempre animo a la gente a que eche un vistazo a la historia reciente".

"Que miren el siglo XX, quienes estaban al mando entonces. No estoy seguro de que el presente sea peor que la Guerra Fría o la Segunda Guerra Mundial. Siempre hemos tenido monstruos, siempre hemos tenido idiotas y siempre hemos tenido a gente bastante decente haciendo un buen trabajo", ha asegurado en una entrevista a Europa Press durante su presencia en el Serielizados Fest de Barcelona.

Moffat estrenará durante el primer trimestre de 2027 'Number 10' en Channel 4, una serie que trata sobre un gobierno británico imaginario que existe "más o menos en la actualidad" en una versión alternativa del ejecutivo.

"Nunca sabemos qué partido está en el poder porque no quería hacer un espacio de propaganda política para nadie. No sabemos del todo quiénes son", ha subrayado Moffat, para quien es interesante porque raramente se escribe sobre un trabajo tan monstruosamente difícil.

Para él, no es un trabajo político una vez estás dentro: "Eres el administrador a cargo de un país muy complicado y tu trabajo consiste en conseguir que siga saliendo agua de los grifos y que las luces sigan encendiéndose. No existe un enfoque de izquierdas ante una mala cosecha, ni un enfoque de derechas ante una plaga. Esas cosas no existen fuera de las campañas electorales".

"COMO SUBIR AL PUENTE DE MANDO DE LA ENTERPRISE"

Ha dicho que cuando se entra en el 10 de Downing Street "no es como entrar en una oficina aburrida y rancia, es como subir al puente de mando de la 'Enterprise' (nave estelar de 'Star Trek'). Ese lugar está vibrando. Y es una crisis permanente", y ha señalado que los primeros ministros necesitan de dos a tres años solo para sobrevivir al nivel de crisis.

Preguntado por referencias a la hora de encarar la serie política, ha dicho que 'El ala oeste de la Casa Blanca' es una maravilla pero es una "celebración de la política" y 'Sí, ministro' es cínica y despiadada, por lo que ha situado 'Number 10' en un término medio y cómo en su mayoría es una persona ordinaria que debe afrontar un trabajo que sobrepasa a la mayoría.

"Mientras que otros países están gobernados desde castillos y palacios, a nosotros nos gobiernan desde una callejuela desgastada con una gran puerta negra. Eso dice algo sobre nosotros que a mí me gusta bastante", ha apostillado.

'SHERLOCK'

Preguntado si en algún momento habrá una continuación de la serie 'Sherlock' con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, ha asegurado que junto a Mark Gatiss nunca la darán por cerrada oficialmente, sino que simplemente no la han hecho durante un tipo: "Como siempre he dicho, nunca digas nunca. Así que es posible, pero no está pasando en este momento".

'Sherlock' emitió su último episodio hace cerca de una década y Moffat ha dicho que le encantaría en el caso de continuar en algún momento la serie le gustaría ver la "versión madura" de los personajes.

Moffat ha dicho que fue "maravilloso" ser 'showrunner' de 'Doctor Who', la serie que amaba en su infancia y que creció viendo, y que la etapa antigua sigue siendo su serie preferida de todos los tiempos.

Ha afirmado que le hubiera gustado escribir 'Pluribus', una serie que le parece "inteligente, brillante", y ha dicho que está escribiendo una nueva serie, de la que no ha dado detalles, que se anunciará pronto.