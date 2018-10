Sucesos.- Dos heridos en un incendio en un piso de la calle Balmes de Barcelona

Actualizado 31/03/2008 21:01:30 CET

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas resultaron heridas esta tarde debido a un incendio declarado en un piso de la calle Balmes de Barcelona, muy cerca de la Gran Via. El fuego no dañó el edificio, por lo que no hubo que desalojar a ningún otro vecino.

Un hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Clínic por traumatismos ya que se cayó o tiró por un balcón interior, según explicó una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press. Una mujer fue evacuada con quemaduras leves al Hospital Dos de Maig.

El aviso del fuego tuvo lugar sobre las 17.29 horas en la cuarta planta del número 16 de la calle Balmes. Se desplazaron seis dotaciones de los Bomberos de Barcelona, que pudieron controlar las llamas antes de las 18 horas.