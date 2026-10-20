El supermercado en línea de Caprabo, reconocido en los premios Comercio del Año

Imagen de la entrega del reconocimiento - CAPRABO

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El supermercado en línea de Caprabo, Capraboacasa, ha sido reconocido como mejor comercio de este tipo en la categoría Supermercados y Hipermercados de los premios Comercio del Año.

Es "el tercer año consecutivo" que el supermercado consigue este galardón, según ha informado este martes en un comunicado.

El premio distingue "la calidad del servicio, la atención al cliente, la confianza, la excelencia en la gestión y la experiencia de compra" de Capraboacasa.

En 2026, el servicio en línea del supermercado ha cumplido 25 años con "hasta 13.000 referencias disponibles y opciones de entrega en una hora en muchas zonas urbanas".

Un 3% de las ventas de Caprabo se hacen a través de Capraboacasa, cifra "por encima de la media del mercado".