Supertramp's Roger Hodgson llega al Festival de Cap Roig el 18 de agosto

El cantante británico Roger Hodgson, fundador de la banda Supertramp, llegará el 18 de agosto al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell (Girona).

Acompañado de una "sorprendente banda", Hodgson llevará su gira mundial 'Breakfast in America' a Cap Roig, donde también interpretará los éxitos de Supertramp junto con sus otros clásicos, 'Sister Moonshine' y 'Child of Vision'.

El cantante también hará sonar los temas favoritos del público de sus álbumes en solitario, como 'Had a Dream', 'Only Because of You' y 'Along Came Mary'.

Con la fundación de Supertramp en 1969, del que Hodgson formó parte hasta 1983, la banda alumbró clásicos atemporales del rock como 'Give a Little Bit', 'The Logical Song', 'Dreamer', 'Take the Long Way Home', 'Breakfast in America' e 'It's Raining Again', que junto a otros vendieron más de 60 millones de álbumes.

El espectáculo, que ha pasado por la plaza de toros de Alicante el sábado, cuenta con las entradas agotadas y será a partir de las 22 horas en los Jardins de Cap Roig.