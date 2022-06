Suspender la relación comercial con Argelia puede afectar al 0,8% de exportaciones según el Govern

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La suspensión de las relaciones comerciales entre España y Argelia puede afectar al 0,8% del total de exportaciones catalanas, según un estudio de la agencia para la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha presentado en el Consell Executiu de este martes el texto, que advierte de que la suspensión del Tratado de Amistad Buena Vecindad y Cooperación con España y la congelación de las cuentas domiciliadas en el país para operaciones de comercio exterior "imposibilita a la práctica las exportaciones" desde el 9 de junio.

En 2021, se alcanzaron los 634 millones de euros en exportaciones a ese país --un 0,8% de total exportado de las empresas catalanas--, aunque la afectación en términos agregados "no sería muy relevante" en cuanto a exportaciones, porque Argelia es el 24 destino en ventas catalanas al extranjero.

Aunque Acció ha afirmado que todavía no se han detectado incidencias para enviar mercancías, se recomienda "no iniciar ninguna nueva operación comercial" hasta que no se emita una comunicación oficial al respecto.

Y, en cuanto a las importaciones, el Gobierno de Argelia "ha garantizado el suministro" de gas y ha rechazado que haya habido interrupción de las transacciones con el Estado español.