Suspendido el juicio de bomberos voluntarios en Lleida tras alegar la Generalitat "indefensión"

Concentración de bomberos voluntarios antes de la celebración del primer juicio contra la Generalitat - BOMBERS PRECARIS EN LLUITA

LLEIDA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la demanda de 108 bomberos voluntarios en Lleida se ha suspendido este martes sobre las 14 horas tras alegar la Generalitat "indefensión" por la sucesión procesal de un bombero fallecido y porque aseguran que no ha tenido tiempo de revisar cantidades reclamadas a partir de la última documentación aportada, según fuentes del colectivo Bombers Precaris en Lluita.

Tras fallecer uno de los demandantes, el colectivo solicitó la sucesión procesal de sus herederos en el caso de que se estimara la demanda y poder reclamar las cantidades en su nombre estos herederos.

No obstante, según las mismas fuentes, la parte demandada se ha acogido al fallecimiento del mencionado bombero (debido a la falta de su título sucesorio) junto al hecho de que, aseguran, no han podido revisar el escrito con las cantidades concretadas por parte de los demandantes este lunes.

En este sentido, la Generalitat se ha opuesto a que estas cuantías se puedan aclarar en una diligencia final.

La demanda fue presentada a finales de 2025 y posteriormente admitida, por lo que un total de 108 bomberos voluntarios de 22 parques de toda la provincia se han concentrado minutos antes de la vista para reclamar mejoras en sus derechos, hasta ahora "sin estar reconocidos"; ahora el colectivo está a la espera de un nuevo señalamiento del juicio, que desean a la mayor brevedad.