Tardà rechaza negociar los Presupuestos si el Gobierno no insta a Fiscalía a retirar acusaciones

Publicado 18/10/2018 12:58:47 CET

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha asegurado este jueves que su formación no negociará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Gobierno si no insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra los líderes independentistas.

"No nos sentaremos en ninguna mesa de negociación. No hace falta que nos inviten si antes el Gobierno de España no hace una declaración solemne, política, instando a la Fiscalía, cosa que puede hacer porque lo permite el reglamento de la Fiscalía, a retirar las causas", ha afirmado en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

Para Tardà, "hay una línea roja que es acabar con la anomalía que ha supuesto la vulneración de derechos civiles y humanos" y con que diputados electos no puedan ejercer al encontrarse encarcelados o fuera de España para evitar la prisión.

"No ha pasado en ningún lugar de Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", ha señalado el portavoz republicano.

Sin embargo, ha preferido que haya un Gobierno del PSOE que cuente con el apoyo de Podemos porque "siempre será una pizca más dialogante que un Gobierno del PP apoyado por Cs".