Taxistas de Barcelona se declaran en huelga indefinida y seguirán con la movilización

Actualizado 27/07/2018 22:15:33 CET

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

Taxistas de Barcelona han acordado en asamblea declararse en huelga indefinida y continuar con las movilizaciones, que este viernes han incluido marchas lentas que han colapsado la Gran Via de la capital catalana y el corte de la C-31 en ambos sentidos, con neumáticos y otros objetos que han quemado.

La asamblea ha empezado pasadas las 20.00 horas en Gran Via con paseo de Gràcia, después de una reunión de representantes del sector con la alcaldesa y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, que ha defendido el reglamento metropolitano que limita las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Los taxistas han promovido movilizaciones este viernes tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de mantener la suspensión del reglamento, y después de haber estado en huelga desde el miércoles en defensa de esta normativa para limitar las VTC, con las que operan empresas como Uber y Cabify.

La suspensión cautelar aceptada la pidió la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), como también han hecho empresas y había hecho el Ministerio de Fomento, que ha anunciado este mismo viernes que finalmente retirará esta petición.

"SEGUNDA PARTE" DEL 15M

Los taxistas han planteado permanecer en la Gran Via, donde han celebrado la asamblea: "No nos vamos de aquí. Esto es como el 15M segunda parte. O hay un decreto ley, o no nos vamos", ha advertido en declaraciones a los medios el portavoz de Élite Taxi Alberto Álvarez.

Ha insistido en que "Fomento tiene la llave" y que el asunto puede resolverse con voluntad política, y ha hecho un llamamiento a todos los taxistas de España a que paren para cambiar la ley mediante un movimiento histórico del sector, según él.

"Nos están tomando el pelo. Pues nada, a ver quién puede más", ha avisado Álvarez, que ha remarcado que la huelga es decisión de la asamblea y ha pedido disculpas a los barceloneses, aunque ha asegurado que los culpables no son los taxistas, sino el Ministerio de Fomento.