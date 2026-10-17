El temporal provoca circulación por vía única en la R1 de Rodalies en Vilassar de Mar (Barcelona)

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La línea R1 de Rodalies de Catalunya circula por vía única entre Vilassar de Mar y Mataró (Barcelona) con demoras que pueden superar los 15 minutos a causa de un incidente en el paso subterráneo de Vilassar de Mar derivado de "las condiciones meteorológicas adversas", ha informado Rodalies en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.
El temporal de este sábado por la tarde y noche ha dejado en el Maresme (Barcelona) registros de acumulación de lluvia "excepcionales", ha informado el Meteocat en 'X', con 65,4 litros por metro cuadrado en 30 minutos en Cabrils (Barcelona).
En la R2 Sud y Regionals, Rodalies suspende el servicio ferroviario a partir de las 22.00 por las lluvias torrenciales.