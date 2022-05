The Afghan Whigs actuará en octubre en Barcelona

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock norteamericana The Afghan Whigs actuará el 23 de octubre en La (2) de Apolo de Barcelona para presentar su primer disco en cinco años, 'How do you burn?', que se publicará en septiembre.

El concierto forma parte de su gira mundial, que también les llevará al Teatro Barceló de Madrid el día anterior, supone también el regreso a Barcelona de la banda un lustro después, ha informado el Primavera Sound en un comunicado este martes.

Las entradas para el concierto de la banda liderada por Greg Dulli en Barcelona se pondrán a la venta el viernes 6 de mayo, en lo que supone una nueva visita del grupo tras su reactivación en 2011.