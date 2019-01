The Chemical Brothers se suma al Doctor Music Festival 2019

THE CHEMICAL BROTHERS

Publicado 10/01/2019 14:07:53 CET

LLEIDA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda The Chemical Brothers se ha sumado al festival Doctor Music de Escalarre (Lleida) con un concierto el domingo 14 de julio, ha informado la promotora en un comunicado este jueves.

El primer tema nuevo de The Chemical Brothers en casi cuatro años, 'Free Yourself', se publicó a finales de año, mientras que su noveno disco, 'No Geography', se editará esta primavera.

El grupo ha estrenado esta semana el single 'Mah' con un vídeo grabado durante los recientes conciertos celebrados en el Alexandra Palace de Londres (Reino Unido).