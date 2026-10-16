TMB firma un acuerdo con COCARMI para promover la accesibilidad en el transporte público

Archivo - Autobuses durante una visita al Centro de Control de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha firmado un acuerdo con el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) para colaborar en la promoción de actuaciones para mejorar la accesibilidad en el transporte público.

El acuerdo, que tienen una vigencia de 4 años prorrogables, se ha formalizado este viernes en la sede de COCARMI, ubicada en el edificio de ONCE Catalunya, y han acudido la directora de servicios corporativos de TMB, Cristina Güell, y el presidente del comité, Frederic Crespo, explican en un comunicado.

Cuenta con varias líneas de trabajo con la accesibilidad como elemento principal para garantizar la movilidad de todos los ciudadanos de manera sostenible, e incluye la participación y colaboración en proyectos y la elaboración de planes de emergencia.