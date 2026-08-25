Las tormentas dejan 88,6 litros por metro cuadrado en 3 horas en Vinyols i els Arcs (Tarragona)

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TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informado de que las tormentas registradas el lunes por la tarde en Catalunya han dejado 88,6 litros por metro cuadrado en 3 horas en Vinyols i els Arcs (Tarragona), ha informado Protecció Civil en un comunicado.
En Tarragona se han registrado 77,3 litros por metro cuadrado en 3 horas, con 34 litros por metro cuadrado en 30 minutos.
También se han registrado rachas de viento de 117 kilómetros por hora en el Lac Redon (Lleida) y granizo de más de 5 centímetros de diámetro en algunos puntos de la Cerdanya (Girona) y la Ribera d'Ebre (Tarragona).
Hasta las 2.00 horas de este martes se ha mantenido el aviso de peligro moderado de 2 sobre 6 por intensidad de lluvia en muchas comarcas de la mitad norte, centro y este de Catalunya.
En relación con este episodio de lluvias, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 769 llamadas, que han generado un total de 505 incidentes, mientras que los Bombers de la Generalitat han atendido un total de 402 avisos.