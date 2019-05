Torra avisa: su "único mandato" es la república catalana y seguirá defendiendo la independencia

Publicado 14/05/2019 16:16:25 CET

GIRONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido este martes de que su "único mandato" es la república catalana, que seguirá defendiendo la independencia de Catalunya porque cree que es la única forma de que los catalanes tengan los derechos que él considera que tienen que tener y que obedecerá las decisiones del Parlament.

Lo ha dicho un declaraciones a los periodistas tras recibir al senador electo de JxCat Josep Maria Matamala en la delegación del Govern en Girona, en su retorno de Bruselas tras acompañar al expresidente Carles Puigdemont desde que se marchó a Bélgica y cuando se cumple un año desde que Torra fuera nombrado líder del Ejecutivo catalán.

Ha recordado que antes que él, el expresidente Carles Puigdemont, el exconseller Jordi Turull y Jordi Sànchez (JxCat) intentaron ser investidos sin conseguirlo: "Puigdemont me hizo el inmenso honor de proponer mi nombre, desde entonces mi mandato ha sido el de trabajar con un único objetivo, que es hacer efectiva la república catalana, este es el único mandato al que me debo y por descontado obedecer las decisiones del Parlament".

Asegura que encara el segundo año de mandato "con más fuerza, con más determinación, más convencido que nunca de que el único camino para que el pueblo de Catalunya tenga las oportunidades que tiene que tener es la independencia de Catalunya".

"No me moveré de aquí. Yo seguiré defendiendo la independencia y la república. Seguiré defendiendo el derecho de expresión, el de protesta, el de manifestación hasta las últimas consecuencias", ha avisado en la víspera de su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar los lazos de la Generalitat durante la campaña de las generales.

En respuesta a los periodistas, el presidente de la Generalitat, ha afirmado que ante el TSJC tiene previsto no defenderse, sino "acusar al Estado Español de la vulneración" de derechos y de libertades.

RETORNO DE MATAMALA

El presidente ha tenido unas palabras de agradecimiento para el empresario Matamala y ha celebrado su retorno, aunque ha deseado el regreso del resto de miembros del Govern en el extranjero.

"Los queremos en casa, como a 'Jami', con sus familias, para seguir luchando por la democracia, por la justicia, por la independencia de Catalunya. Yo te quiero agradecer, 'Jami', todo lo que has hecho durante este tiempo que lamentablemente has tenido que estar en el exilio. Siendo siempre el apoyo fiel al presidente Puigdemont", ha expresado.

El empresario está investigado por la Audiencia Nacional en la causa por un presunto delito de encubrimiento de rebelión, junto a otras tres personas que acompañaban al expresidente de vuelta a Bélgica cuando fue detenido en Alemania, en marzo de 2018.

Matamala está en libertad y no hay medidas cautelares que le restrinjan derechos políticos ni movimientos, aunque ni siquiera llegó a declarar como investigado en el procedimiento porque nunca le llegó la notificación.

Pese a eso, no se le ha declarado en rebeldía ni se ha dictado orden europea de detención contra él para garantizar que comparezca; es decir, sigue constando entre los investigados de la causa pero tiene completa libertad, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

"Lo has dado todo. Nosotros hoy queremos agradecerte y estamos muy felices de agradecerte y de compartir contigo este día", ha concluido el presidente Torra, tras comprometerse Matamala a continuar trabajado por la libertad de los presos y el retorno de los que están en el extranjero.

SUPLICATORIO

Torra ha lamentado que el Tribunal Supremo haya desestimado el suplicatorio al Congreso para que decidiese si debía continuar el proceso sobre los políticos escogidos diputados en el Congreso o senadores: "España quiere volver a judicializar lo que tiene que ser una respuesta política a la cuestión catalana".

"Ya basta de estar jugando con las familias, con la democracia, con los votos. Tenemos una gran oportunidad el 26 de mayo de que el pueblo de Catalunya envíe un mensaje sobre la libertad, la democracia y la independencia de Catalunya", ha zanjado.