Torra celebra el acuerdo con los médicos y se compromete con el resto de negociaciones

Actualizado 29/11/2018 22:12:56 CET

BARCELONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado este jueves con los médicos en huelga y la desconvocatoria de los paros en la atención primaria del Institut Català de la Salut (ICS) en la sanidad pública.

"Agradezco el esfuerzo hecho por todos. Hemos dedicado horas y más horas. Y ahora continuamos trabajando para dar respuesta a todo el resto de negociaciones abiertas", ha asegurado en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press.

Satisfet de l’acord amb Metges de Catalunya sobre unes reivindicacions que són legítimes i justes. Agraeixo l’esforç fet per tothom. Hi hem dedicat hores i més hores. I ara continuem treballant per donar resposta a tota la resta de negociacions obertes. https://t.co/pQuINkiymE