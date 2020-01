Torra celebra el "respeto institucional" de Sánchez tras hablar el martes dos veces por la explosión

Publicado 15/01/2020 10:31:14 CET

El presidente prevé reunirse a las 16.30 con Aragonès, Budó, JxCat, ERC, CUP, Òmnium y ANC

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrado este miércoles el "respeto institucional" que considera que se vuelve a dar con el Gobierno central tras las dos llamadas telefónicas que mantuvo con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, el martes con motivo de la explosión y el incendio de la planta petroquímica de La Canonja (Tarragona).

En una entrevista de Ràdio 4 recogida por Europa Press, el presidente de la Generalitat ha explicado que primero Sánchez se puso en contacto con él cuando estaba de camino al lugar de los hechos "para saber qué estaba pasando y para ofrecerse, por si podía ayudar de alguna manera", y Torra le dijo que la Generalitat tenía la situación controlada.

Más tarde, Torra le devolvió la llamada para explicarle cómo se estaban desarrollando los hechos: "Ahora estamos dentro de esa normalidad que cuando suceden hechos excepcionales, los presidentes de los países se llaman".

Sobre la explosión y el incendio, ha explicado que todavía se desconocen las causas de los sucedido, que en la jornada del martes se concentraron en los afectados, sobre todo en los heridos.

"Después hay que llegar a la siguiente fase, que es la de análisis", ha explicado Torra, que ha concretado que la alarma no sonó en el municipio tras la explosión porque cuando iba a hacerlo se había constatado ya que no había riesgo de toxicidad, que es el motivo por el que se hace sonar dicha alarma.

Torra ha rechazado atribuir el cambio de actitud del presidente del Gobierno hacia él a las negociaciones que mantuvieron el PSOE y ERC, que ha circunscrito a una cuestión de que Sánchez quería ser investido presidente.

Ha recordado que previamente hubo una negociación entre la Generalitat y el Gobierno central, y que la figura del mediador dinamitó cualquier posibilidad de que prosperase: "No fuimos nosotros los que nos levantamos de la mesa, ahora vuelven a un sencillo signo de normalidad".

Repreguntado por si otorga algún mérito a ERC en la redirección de las relaciones entre instituciones, ha insistido en que ERC estaba haciendo un pacto de investidura: "Cosa que la CUP y nosotros votamos en contra, porque creíamos que este pacto no tenía garantías, pero luego el pacto hay que llevarlo al Govern y ver cómo se puede desarrollar esta negociación".

REUNIÓN INDEPENDENTISTA

Ha dicho que Sánchez ha tenido "muchas caras" y que le gustaría saber cuál será la que muestre durante la negociación, en la que ha insistido en que el Govern pondrá sobre la mesa una propuesta de autodeteminación que quiere compartir esta tarde a las 16.30 en la Generalitat con los partidos independentistas en una eventual reunión que está pendiente de cómo se desarrollan lo hechos en La Canonja.

Espera que en esta mesa de negociación el Gobierno central haga pública su propuesta, aunque advierte de que él no aceptará otra cosa que no vaya en el sentido de ejercer la autodeterminación: "Lo que pedimos es un referéndum, no más competencias. Lo que estamos pidiendo no es una reforma del Estatut, es un tema de decidir nuestro futuro político".

Pese a su posicionamiento firme, Torra quiere celebrar esa reunión con el independentismo --si el desarrollo de su visita a Tarragona de este mediodía se lo permite-- en la que, en la línea de lo que pidió la ANC no estarán los comuns, y Torra ha defendido que no contarán con ellos porque quieren "consensuar el posicionamiento de los partidos independentistas".

Además, considera que los comuns, al formar parte del Gobierno central, estarán en la mesa del lado del Ejecutivo central por lo que no comparte las críticas de actores independentistas como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aunque respeta que piense que sí deberían estar del lado catalán de la negociación.

CUIXART EN LA REUNIÓN

En el encuentro de esta tarde, Torra ha concretado que está previsto que se reúnan con él y con el vicepresidente Pere Aragonès y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, y cinco actores: JxCat, ERC, la CUP, Òmnium Cultural y la ANC.

Preguntado por si, en caso de que obtuviera permiso para salir de la cárcel le gustaría que el presidente de Òmnium ocupara un asiento en esa reunión ha respondido: "Ojalá. No sabe la alegría inmensa que sería tener a Jordi Cuixart en el Palau. El día que salgan los 'Jordis' el Palau estará preparado para recibirlos como se merecen".