Torra critica los "pactos incomprensibles con partidos del 155" de algunos independentistas

Publicado 16/06/2019 20:52:08 CET

Defiende su intervención en Santa Coloma de Farners para evitar un pacto entre JxCat y el PSC

GIRONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este domingo que partidos independentistas hayan hecho a nivel municipal "pactos incomprensibles con partidos del 155", en alusión a algunos acuerdos locales que ha habido entre JxCat y ERC con el PSC.

"Se han elegido alcaldes independentistas con gobiernos republicanos y me alegro. Pero también ha habido pactos incomprensibles con partidos del 155. Lo lamento", ha explicado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Torra ha argumentado que los partidos independentistas solo deberían haber abonado pactos soberanistas y ha concluido: "La única salida es la unidad estratégica y de acción de los que queremos la república".

Además, en un almuerzo organizado en Amer (Girona) en solidaridad con los presos soberanistas, ha defendido haber intervenido en el pacto municipal de Santa Coloma de Farners (Girona), su municipio, para propiciar un acuerdo de gobierno de JxCat y ERC y vetar el pacto que se había llegado inicialmente entre JxCat y el PSC.

"Hubieron pactos que no son aceptables. No vale aprovechar coyunturalmente según que votos. No vale", ha dicho en el acto, recogido por Catalunya Ràdio.

Torra ha manifestado que citará a los alcaldes al Palau de la Generalitat para articular una respuesta unitaria al fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre el juicio del 1-O si es condenatorio, y ha criticado veladamente que este sábado Manuel Valls no quisiera estrecharle la mano.

COLAU Y FORN

También en Twitter, ha explicado que aprovechó la recepción en la Generalitat a los nuevos concejales de Barcelona para recordarle a la alcaldesa, Ada Colau, la responsabilidad que tiene Barcelona "en defensa de los derechos civiles y políticos, incluido el de autodeterminación".

Además, ha tenido palabras de elogio para el líder de JxCat en el consistorio, el exconseller en prisión preventiva Quim Forn: "Él encarnó la buena política, la que se expresa con honestidad y dignidad", y ha pedido su libertad inmediata.