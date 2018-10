Torra habló con Pedro Sánchez para pedirle la dimisión de Lesmes por el chat de los jueces

Actualizado 25/09/2018 16:01:16 CET

Descarta promover la petición de indultos para los presos: "No son culpables de nada"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado este martes que habló recientemente por teléfono con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para pedirle la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Lo ha explicado en la rueda de prensa en la que ha presentado el plan del Govern para la XII legislatura, donde ha precisado que le trasladó el "malestar" de la Generalitat por el chat de jueces en el que se vertieron comentarios antiindependentistas y que trascendió la semana pasada.

El presidente catalán ha explicado que Sánchez le respondió apelando a la independencia del poder judicial y ha concluido: "Las posiciones son estas", en alusión a que los dos presidentes no tienen la misma opinión sobre este asunto.

Ha asegurado que ni en esa llamada ni en anteriores conversaciones, como por ejemplo cuando se reunieron en la Moncloa en julio, le ha pedido a Sánchez que presione a la Fiscalía para que rebaje las acusaciones contra los líderes soberanistas encausados.

"Nunca he hablado con Sánchez de esta cuestión. Nunca negociaré en nombre de los presos políticos. Ellos me pidieron que no negociara en este sentido. Es una decisión que les honora y que es la correcta", ha concluido el presidente catalán.

También ha criticado a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, por el tema de la petición de indultos, algo que Torra no ve encima de la mesa porque reivindica que los presos están injustamente encarcelados y no piden indultos quienes "no son culpables de nada".

Sobre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y sus palabras de este fin de semana en las que abogada por que los presos salgan en libertad provisional si se alarga la fecha de inicio del juicio, Torra ha replicado: "Lo que sería justo es que mañana los presos pudieran estar en casa. Es la única lógica posible en este proceso".

1 DE OCTUBRE

Torra ha animado a la ciudadanía a conmemorar el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre de una forma festiva y reivindicativa, ya que considera que tiene que ser recordado como un día de "victoria" porque, pese a las cargas policiales, hubo urnas y la gente votó.

Ha dicho que él lo celebrará al menos de dos formas: convocando el Consell Executiu en Sant Julià de Ramis --municipio en el que tenía que votar Puigdemont y donde la policía cargó-- y yendo al colegio electoral donde él votó y al que fue para evitar que se clausurara.

Sobre la marcha que ha convocado para ese día la 'Plataforma 1 d'octubre', que engloba a la ANC, Òmnium y los CDR, entre otras entidades, ha asegurado que le consta que tiene previsto finalizar su recorrido en el Parlament: "Yo estaré encantado de estar allí y recibir a quien sea".