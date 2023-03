Torra lamenta a Metsola la "ausencia importante" de víctimas de Pegasus en la misión del PE

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha enviado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que lamenta la "ausencia importante" de personas espiadas en el programa previsto por la delegación de la comisión de investigación que investiga el uso de este software en su visita a España este lunes y martes.

"Me parece preocupante. Yo mismo fui espiado mientras ejercía el cargo de presidente de la Generalitat de Catalunya, y en ningún momento nadie me ha pedido hablar conmigo como afectado", ha lamentado en la misiva, que también ha enviado al presidente de la comisión del PE sobre Pegasus, Jeroen Lenaers, y a la ponente del informe, Sophie in T'Veld.

Según Torra, es necesario que la delegación se reúna con las citadas víctimas si se quiere saber "qué pasó en el caso del espionaje a un grupo objetivamente identificable como es el independentismo, por razón ideológica y con motivaciones claramente políticas en un estado miembro de la UE".

En su opinión, que el Estado utilice sus "recursos y organismos para adversarios políticos democráticos y, concretamente, el presidente del Govern de Catalunya es un hecho muy grave", y cree que ello obliga a que se escuchen todas las voces.

Por este motivo, Torra ha mostrado en la carta su disposición a explicar su experiencia de primera mano "como víctima del espionaje".