Torra rechaza que Moncloa fije el lunes como la fecha de la reunión y pide a Sánchez consensuarla

Publicado 19/02/2020 12:04:24 CET

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha lamentado este miércoles que Moncloa haya hecho pública la fecha de la reunión de la mesa entre gobiernos para desencallar el conflicto catalán para este lunes, ha advertido de que esa fecha no está acordada y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidir el momento de la reunión "conjuntamente".

Fuentes de Presidencia han explicado que el gabinete del presidente del Ejecutivo central se ha puesto en contacto con el de Torra para informarles de que querían hacer pública esa fecha: "Para favorecer el diálogo, se les ha pedido explícitamente comunicarla conjuntamente cuando la fecha estuviese acordada y no hacerlo unilateralmente".

Torra ha reprochado a Sánchez que en su última reunión con Sánchez el 6 de febrero consensuaron que los dos equipos técnicos designados por ellos mismos "acordarían la fecha de la mesa de negociación, el lugar de la reunión y el orden del día".

"Moncloa todavía no ha comunicado cuál es su equipo técnico para prepararlo", reprocha el presidente catalán, según las mismas fuentes.

La decisión de Moncloa de no atender a la demanda de la Generalitat de no hacer pública la fecha que les habían anunciado, ha provocado el rechazo de la parte de la negociación catalana, que critica que no se haya tenido "en cuenta la agenda del presidente Torra".

"El gabinete del presidente Torra ya ha trasladado al gabinete del presidente Sánchez la voluntad de acordar una fecha siguiendo el compromiso de los dos presidentes", concluyen.