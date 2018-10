Torra replica a Pedro Sánchez que hay conflicto porque hay "presos políticos y exliados"

Publicado 28/09/2018 16:14:22 CET

Sánchez advirtió de que si los independentistas priorizan el conflicto habrá elecciones

LLEIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado este viernes a la advertencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que convocaría elecciones si los independentistas priorizaban el conflicto, asegurando que el conflicto se centra en que hay "presos políticos y exiliados".

"La pregunta que yo me hago, presidente Sánchez, es de qué conflicto está hablando, con presos políticos con exiliados, con casi 2000 catalanes que están siendo investigados que tendrán que pasar por los juzgados, con nuestro derecho de la autodeterminación democrático negado una y otra vez", ha afirmado Torra en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Lleida, donde ha descubierto una placa conmemorativa del 1 de octubre.

"¿De qué conflicto habla? ¿Quién es el que avanza hacia el conflicto?", ha insistido Torra ante centenares de leridanos que han acudido a la EOI, uno de los lugares en los que las cargas policiales provocaron más heridos en Lleida.

"Que sepa el señor Pedro Sánchez que no renunciaremos nunca al derecho a la autodeterminación, que sepa el presidente Sánchez que lo defendimos el 1 de octubre, lo defenderemos democráticamente, pacíficamente, pero que aquel espíritu de victoria nos acompañará siempre", ha avisado.

Torra ha insistido en que votar no es ningún delito y ha animado a los asistentes recuperar el espíritu del 1 de octubre argumentando que este otoño vendrán meses muy "complicados".

Ha dicho que Catalunya, como país ha de reflexionar colectivamente si puede "aceptar unas sentencias injustas de un juicio injusto, de una farsa, de una causa general contra el independentismo".

"Yo os pido que no las aceptemos. No aceptarlas es ser fiel al mandato del 1 de octubre. No fue ningún delito", ha recalcado.

"Para hacer la República catalana os pido que asumamos desde ya el sacrificio que eso comportará para el conjunto del país, porque nos tendremos que esforzar, necesitamos todo el coraje y toda la fuerza del mundo, pero toda esa fuerza la necesitamos de manera organizada", ha concluido.