Torra tras reunirse con Forcadell y Bassa: "Aquí no se rinde nadie"

También se reúne telemáticamente con Puigdemont y el resto de líderes independentistas en el extranjero

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ya expresidente de la Generalitat Quim Torra se ha reunido este martes con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa en el Palau de Pedralbes, y ha defendido que el independentismo no se rendirá hasta conseguir la república catalana: "Aquí no se rinde nadie, aquí no se detiene nadie, seguiremos hasta la libertad de Catalunya".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios, después del encuentro que ha mantenido con Forcadell y Bassa, que tienen el tercer grado penitenciario, y a las que ha alabado por no tener miedo y por su "coraje".

En el primer día después de dejar de ser presidente por su inhabilitación, Torra se ha reunido con todos los condenados por el 1-O, ya que por la mañana ha ido a la cárcel de Lledoners (Barcelona) a visitar al resto de dirigentes independentistas encarcelados.

También se ha reunido por videoconferencia con los líderes soberanistas en el extranjero, como su antecesor Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Torra ha reivindicado que al hablar con ellos se evidencia la "injusticia" de que puedan estar libres en Europa pero no volver a España.

"¿Quién tiene el problema, España o Europa?", ha cuestionado, y ha contrapuesto la actitud que tiene la justicia ante el independentismo con la absolución del caso Bankia.

Asimismo, ha sostenido que cuando todas las causas judiciales del independentismo vayan llegando a la justicia europea "se hará todavía más evidente este Estado autoritario y represor".

FORCADELL Y BASSA

Forcadell ha expresado su apoyo a Torra por su inhabilitación, que ha tachado como una injusticia muy grande y como "un paso más en este camino de la represión", y ha insistido en la necesidad de aprobar una amnistía.

Por su parte, Bassa ha acusado al Estado de abusar de su autoridad y ha afirmado que una inhabilitación de un presidente como le ha sucedido a Torra "debería ser inimaginable en cualquier país en democracia".