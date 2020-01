Torra sale a la plaza Sant Jaume y entrega la pancarta de los presos de la Generalitat

Actualizado 03/01/2020 21:14:32 CET

Unas 2.000 personas se concentran en la plaza, según la Guardia Urbana

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Govern, Quim Torra, ha salido del Palau de la Generalitat a la plaza Sant Jaume, donde ha entregado a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, la pancarta con el mensaje 'Llibertat presos polítics i exiliats / Free political prisoners and exiles' que estuvo colgada en el balcón de la Generalitat.

Ha salido después de una reunión extraordinaria del Govern tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de ordenar la retirada de su condición de diputado y de inhabilitarle durante un año y medio.

Manifestantes convocados por la ANC han abarrotado la plaza Sant Jaume, en la que se ubica la Generalitat, para protestar contra esta decisión de la JEC.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han señalado que la Guardia Urbana cifra en 2.000 las personas concentradas en la plaza, que ha quedado llena.

Torra ha salido acompañado de representantes de JxCat como Eduard Pujol, Albert Batet, Elsa Artadi y Josep Costa, entre gritos de apoyo de los manifestantes.

Han coreado consignas como 'Ni un pas enrere' --'Ni un paso atrás--, 'No a la investidura', 'Torra president' y 'Volem la DUI' --'Queremos la DUI', en referencia a la declaración unilateral de independencia--.

Han intervenido ante los concentrados representantes de entidades como Paluzie, además de Joan Vallvé (Òmnium) y Josep Cruanyes (ANC).

Durante el discurso de este último, manifestantes han pitado y gritado 'Sense desobediència no hi ha independència' --'Sin desobediencia no habrá independencia'--.

