Torra traslada al Gobierno catalán que su apuesta por la confrontación "no excluye" el diálogo

Actualizado 27/08/2019 15:17:08 CET

Quim Torra (Archivo) - David Zorrakino/Europa Press - Archivo

Budó expone que esta confrontación es "afrontar políticamente un problema que es político"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado este martes a los miembros de su Gobierno catalán en su reunión semanal la apuesta por la vía de la "confrontación democrática" con el Estado, pero les ha asegurado también que esta vía no supone descartar el diálogo con el Gobierno central.

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras la reunión la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, que ha afirmado que ambas apuestas son compatibles: "Confrontar democráticamente no excluye acciones de diálogo", ha resumido.

Budó también ha desarrollado qué supone para el presidente catalán una confrontación democrática y lo ha resumido en tres conceptos: "Afrontar políticamente un problema que es político; significa no ceder ante la represión y significa no aceptar ninguna sentencia que no sea la absolución".

Torra expuso su apuesta por la "confrontación democrática" en una conferencia el 20 de agosto desde la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), y desde ERC aceptaron la idea, pero reclamaron que esta vía no dejara de lado que hay que seguir dialogando con el Estado.

La portavoz ha recordado que este diálogo debería pasar por sentarse en una mesa con el Gobierno central, algo que sí hicieron hasta principios de año pero que, con las elecciones generales anticipadas, se truncó, y ha asegurado que fue el Ejecutivo de Sánchez quién se levantó de la mesa, "nunca" la Generalitat.

Budó ha insistido en reclamar que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O sea absolutoria ya que ha dicho que, de lo contrario, será "injusta", y ha contemplado que, fruto del fallo, se puedan reactivar las euroordenes contra líderes soberanistas que están en el extranjero.

DIADA DE UNIDAD

También ha pedido que la Diada del 11 de septiembre sea "una primera respuesta" de la sociedad catalana contra el juicio del 1-O aunque no se haya hecho pública la sentencia, que la portavoz ha previsto para finales de septiembre o principios de octubre.

Además, la también consejera de Presidencia ha confiado en que la Generalitat, los partidos y las organizaciones independentistas, lograrán dar una respuesta unitaria a la sentencia y ha asegurado que trabajan "a contrarreloj" para que así sea.

CONFERENCIA EN MADRID

Torra pronunciará una nueva conferencia el 5 de septiembre, en este caso en Madrid en el marco de los Desayunos de Europa Press, y Budó ha anticipado que estará "en la línea" de su intervención en la UCE cuando apostó por la confrontación democrática.

La también consejera de Presidencia ha dicho que el presidente de la Generalitat utilizará este acto en la capital para "tomar la iniciativa política", y ha asegurado que algunos miembros del Govern asistirán a la cita para arroparle.