Torrent convoca oficialmente el pleno de investidura de Jordi Sànchez el lunes a las 10

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado oficialmente el pleno de investidura de Jordi Sànchez (JxCat) el lunes 12 de marzo a las 10 horas.

Según ha informado el Parlament en un comunicado, Torrent ha firmado la convocatoria este martes por la mañana, antes de presidir la reunión ordinaria de la Mesa programada a las 10 horas.

Sànchez está en prisión y ha pedido al juez que lo deje en libertad provisional o le dé un permiso para poder defender su candidatura presencialmente en el pleno.

Por ahora, el expresidente de la ANC no tiene los apoyos necesarios para ser investido, ya que la CUP no votará a favor de su candidatura y JxCat y ERC no suman los escaños necesarios.

Se trata del segundo pleno de investidura que convoca Roger Torrent esta legislatura: el primero fue con Carles Puigdemont (JxCat) como candidato, pero finalmente renunció y señaló a Sànchez.

Posteriormente, el boletín oficial del Parlament (Bopc) ha publicado la convocatoria del pleno de investidura. También ha publicado la resolución previa por la cual el presidente del Parlament nombró a Sànchez candidato tras mantener el lunes una ronda de consultas con representantes de todos los grupos.