Torrent pide contraponer la independencia al proyecto de Sánchez en un referéndum de autodeterminación

Cree que internacionalmente no se "mojaran en una cuestión doméstica" y sí en una solución política

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido contraponer la independencia con la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente para solucionar el conflicto político de Catalunya en un referéndum de autodeterminación.

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que lo que quiere la población catalana es "poder votar en un referéndum de autodetemirnación" y que, si el Gobierno central quiere hacer una propuesta concreta relacionada con el 'no' en ese referéndum, que la haga.

"Si quiere proponer una alternativa concreta que la ponga sobre la mesa, pero nosotros tenemos el derecho de, en contraposición a esta propuesta, votar por la república y por la independencia porque es lo que quiere la mayoría de este país", ha expresado.

Ha insistido en que desde las instituciones catalanas están reclamando un referéndum de autodeterminación, que siempre tiene que tener una repuesta binaria --'sí' o 'no'--: "Otra cosa es que el 'sí' tenga un recorrido detrás, en este caso la república y tendremos que explicar cuál es esta propuesta y cómo tiene que ser esta república".

"Y otra cosa es que el 'no' también tenga una propuesta detrás. Pero esta la hará quien defienda el 'no'. Quien defienda el 'no' a un referéndum de autodeterminación", ha explicado.

Sobre el proyecto de la independencia, ha explicado que el Debate de Política General previsto para el 2 de octubre debe servir para "orientar la política del país en los próximos meses, para hacer del referéndum imposible un referéndum inevitable".

De ese pleno tiene que salir la acción política para obrar el referéndum y Torrent cree que debe apoyarse en tres ejes: La movilización en la calle buscando "sumar" a más defensores de la república, la acción institucional que prepare el terreno para el referéndum que anhelan y una tercera pata que supone buscar internacionalmente apoyos a la solución política.

"Internacionalmente, difícilmente se mojarán por una cuestión doméstica como es el conflicto político en Catalunya, pero sí que defenderán una solución política al conflicto", ha razonado.

SUSPENSIÓN DE DIPUTADOS

Torrent advierte de que antes de celebrarse ese pleno --el primero tras el verano-- JxCat y ERC deben llegar a un acuerdo que la Mesa apruebe sobre cómo aplicar la suspensión de los diputados soberanistas dictada por el Tribunal Supremo.

"Yo lo que no haré es ir a un pleno en el que los condicionantes democráticos de este pleno los decida un juez y no el Parlament. Por lo tanto, la decisión la tendrá que tomar la Mesa del Parlament y tendrá que ser, en todo caso, antes de la celebración de este pleno", ha advertido y se ha mostrado confiado en que así será.

En julio Torrent suspendió un pleno tras la falta de acuerdo entre ERC y JxCAT sobre la suspensión --estos últimos pidieron un trato diferenciado para el expresidente Carles Puigdemont, que Torrent no comparte--: "Creo que el acuerdo que tomemos tiene que incluir la situación de todos los diputados".