Torrent transmitió a Díaz que la reforma laboral "no es la que Catalunya necesita"

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, trasladó este miércoles por la tarde en una reunión a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que la reforma laboral pendiente de convalidar en el Congreso "no es la que Catalunya necesita".

Lo ha señalado este jueves en una rueda de prensa para valorar la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada durante la jornada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la tasa de paro ha disminuido hasta el 10,16% en Catalunya, con un total de 395.400 parados.

El conseller ha explicado que la convicción "no es un capricho ni tiene derivadas de carácter partidista o de cálculo político", sino que simplemente es con voluntad de mejorar las condiciones laborales de los catalanes.

Ha destacado también que el curso de la reunión con la vicepresidenta segunda del Gobierno fue "dentro del marco de la cordialidad" para tratar los asuntos compartidos.

"No me corresponde a mi la negociación porque no soy parte negociadora. A quién corresponde es a los grupos parlamentarios", ha concluido.

DOS ASPECTOS "NUCLEARES"

Ha explicado que hay aspectos concretos que se echan en falta desde el Govern en la propuesta, particularmente dos que a la Generalitat le "parecen nucleares" desde el punto de vista de tener instrumentos en la Conselleria para incidir en la situación de los trabajadores en el mercado laboral.

El primero de estos, según ha explicado, consiste en la "recuperación de la autorización administrativa en cuanto a autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo (ERE)", una herramienta que considera que permite luchar con más medios en procesos de extinción de actividad o de deslocalización.

Sobre éste, ha puesto de ejemplo el caso de la empresa Mahle, que ha cerrado su fábrica en Barcelona y afectado a 330 trabajadores, y ha considerado que, en esta situación, su posición en la mediación hubiera sido "mucho mejor" con dicha autorización administrativa.

La segunda cuestión hace referencia a priorizar los convenios autonómicos por encima de los estatales en cuanto al diálogo social y la concertación en Catalunya porque --según ha señalado-- "son fruto de la negociación de acuerdos de agentes sociales y económicos".