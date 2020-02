Trabajo, Asuntos Sociales y Familias incrementa su partida hasta los 3.448 millones, la "más alta"

Publicado 04/02/2020 18:51:40 CET

Se centrará en la infancia, la autonomía de las personas, la RGC, la igualdad y el trabajo de calidad

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha incrementado su partida consolidada en 542,42 millones de euros (+18,7%) respecto a los Presupuestos de 2017, hasta los 3.448,57 millones de euros, la asignación "más alta" que ha recibido nunca este departamento.

Lo ha explicado este martes en comisión parlamentaria el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, que ha puesto en valor el aumento en los recursos disponibles para su departamento --la última cifra más alta era la de 2010--: "Nunca se ha invertido tanto", ha dicho, y ha recalcado que supone un gran cambio respecto a lo que podían gestionar en prórroga, pese a que tienen limitaciones.

El Homrani ha razonado que su Conselleria tiene "muchos retos" a los que dar respuesta, como la atención a los menores, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la igualdad de género, la autonomía de los ciudadanos en riesgo de exclusión social y la calidad del empleo.

Ha abogado por proteger el bienestar de los ciudadanos, sobre todo, los más vulnerables, y que Catalunya tiene que ser consciente de la diversidad de su sociedad, ponerla en valor y no dejar atrás a nadie.

INFANCIA

El Homrani ha expuesto que los Presupuestos incorporan la perspectiva de la infancia --con el 18,5% del peso poblacional, obtienen el 25,9%, con 5.534 euros por niño--; ha recalcado que las cuentas apuestan por los menores, y ha defendido que "la igualdad de oportunidades empieza desde bien pequeños".

En concreto, el programa de atención a la Infancia y la Adolescencia tiene 305,88 millones de euros (+29,7%), y el de juventud, 34,12 millones (+11%), unos aumentos que el conseller ha celebrado porque los perfiles de jóvenes y menores son diversos y "obligan a repensar el modelo continuamente".

El Homrani ha resaltado que la emancipación de jóvenes tutelados es clave porque "dará sentido a todo el trabajo hecho si se hace bien" y ha pedido lealtad institucional más allá de la ideología a los diferentes grupos parlamentarios porque los retos son compartidos.

AUTONOMÍA PERSONAL

La promoción de la autonomía personal contará para 2020 con 1.594,21 millones de euros (+8,2%) --la partida más alta del departamento-- porque, a juicio de El Homrani, aborda "los retos más importantes del país" como la autonomía, la independencia y el envejecimiento.

Ha señalado que las tarifas de servicios sociales para gente mayor y personas con diversidad funcional son otro de los desafíos tras "años de congelación" y ha argumentado que los Presupuestos, con 15 millones para 2020 y un total de 90 en cuatro años, son la hoja de ruta a seguir para revertir la parálisis económica y mejorar la situación laboral de su plantilla, muy feminizada.

El conseller ha insistido en que "nunca ha habido una apuesta tan grande por este sector" como con estas cuentas, para promover la plena inclusión, actualizar y mejorar los modelos de atención e incrementar los recursos para la atención a las personas con discapacidad.

IGUALDAD

En materia de igualdad --el ámbito que más crece con un 65,2% más hasta los 20,01 millones de euros--, ha expuesto que las cuentas incorporan la perspectiva de género y que el 45% de los programas presupuestarios tienen actuaciones en el Plan Estratégico de políticas de igualdad de género.

El Homrani ha subrayado que se da "un salto adelante", que, aunque considera que no es suficiente, permite avanzar, y ha celebrado que se pondrá atender más y mejor a muchas mujeres que han sido víctimas de violencia machista y a sus hijos.

En este sentido, ha anunciado la creación de 15 nuevos pisos puente para mujeres que han sufrido violencia machista, con un coste de 1,5 millones de euros, y ocho nuevos Servicios de Intervención Especializada (SIE) para mujeres en esta situación y para sus hijos, con 3,2 millones.

TRABAJO

El ámbito del trabajo y la inclusión social contará con una partida de 449,74 millones (+33,3%) y El Homrani ha resaltado los 388 millones de euros para el despliegue del tramo final de la renta garantizada, con un incremento de 125 millones respecto a las cuentas anteriores.

En este sentido, el conseller ha expuesto que la RGC es uno de los elementos principales para 2020 y ha recordado que este año termina el proceso de implantación legislativa de esta iniciativa.

Asimismo, las nuevas cuentas permitirán incorporar a diez inspectores y 35 subinspectores más a la Inspección de Trabajo con un millón de euros más en los próximos dos años, y "seguir avanzando" en un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para Catalunya analizando qué afectación puede tener en la contratación pública.

OPOSICIÓN

En la réplica de los grupos, la diputada de Cs Noemí de la Calle ha criticado que las cuentas "penalizan a la clase trabajadora", perpetúan la desigualdad y no revierten los recortes hechos durante la crisis, lo que ha indicado que ya advierten diferentes entidades sociales.

Raúl Moreno (PSC) ha censurado que los Presupuestos que ha acordado el Govern con los comuns "nadie sabe quién los gestionará", después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciara que convocará elecciones cuando se aprueben, además de avisar que no hay dotaciones suficientes para cuestiones como las residencias y mejorar el mercado laboral.

Desde los comuns, Marta Ribas ha señalado que no son las cuentas que ellos aprobarían, pero suponen un punto de inflexión respecto a los de 2017, y ha alertado de la "parálisis" que se da en muchos departamentos con la prórroga presupuestaria y que iba a continuar si no se tiraban adelante unos nuevos.

El diputado de la CUP Vidal Aragonès ha puesto el foco en que organismos que dependen del departamento como el SOC y la DGAIA tengan plantillas "precarias", cuando su conseller se compromete a lo contrario, y ha afeado que la propuesta del Govern de implantar un SMI catalán solo implique hacer un estudio este año.

Santi Rodríguez (PP) ha subrayado que el crecimiento de la partida de la Conselleria, si se tiene en cuenta las cifras no finalistas y no financieras, es del 14,3% --y no del 18%--, y ha dicho que es aún más pequeño si se tiene en cuenta el presupuesto ejecutado en 2019: "Los incrementos son los que son, que realmente son muy exiguos".

Marta Vilalta (ERC) ha defendido la necesidad y la urgencia en la aprobación de unos nuevos Presupuestos para la Generalitat: "Son imprescindibles", ha recalcado, en línea con lo expresado por la diputada de JxCat Saloua Laouaji.