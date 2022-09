El TSJC mantiene el juicio a la Mesa de Torrent pese al recurso contra la recusación de un juez

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decido mantener para el miércoles de la próxima semana el juicio a los miembros de la Mesa del Parlament que presidió el ahora conseller Roger Torrent, a pesar de que la Fiscalía ha pedido anular la recusación al magistrado Carlos Ramos, que fue apartado del caso.

El tribunal mantiene la fecha de juicio --fijado para los días 5, 6 y 7 de octubre-- porque la Sala especial dedicada a resolver sobre recusaciones "ni siquiera ha admitido a trámite" el incidente de nulidad de la Fiscalía contra la decisión de recusar a Ramos.

Los jueces argumentan que, como la nulidad que reclama la Fiscalía aún no se está ni tramitando, la composición del tribunal que juzgará el caso de la Mesa de Torrent "no ha cambiado" por ahora y no ven motivo para aplazar el juicio.

