Turull (Junts) celebra su amnistía y pide que sea "total" y permita la vuelta de Puigdemont

Archivo - El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, durante una rueda de prensa, en la sede de Junts, a 16 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Turull y Boye han valorado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión E - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado que el Tribunal Supremo (TS) haya resuelto aplicarle la ley de amnistía, y ha pedido que esta aplicación sea "total" y que permita el regreso del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comin.

En un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press, Turull ha asegurado que se trata de una nueva victoria del independentismo y ha sostenido que lograron la aprobación de la amnistía para "demostrar que votar por la independencia de Catalunya no es ni puede ser nunca ningún delito".

"No es perdón, es justicia. Ahora hace falta que esta amnistía sea total", ha subrayado el número dos de Junts.