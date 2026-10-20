Turull (Junts) ve en la decisión del TS una victoria del independentismo y una "capitulación"

El secretario general de Junts, Jordi Turull ofrece declaraciones a la prensa, a 20 de octubre de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado que el Tribunal Supremo (TS) haya resuelto aplicarle la ley - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado este martes la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a los líderes condenados del 1-O, que considera una victoria del independentismo y una "capitulación".

"Hoy ha quedado acreditado que votar a favor o en contra, pero votar sobre la independencia de Catalunya, no es ningún delito. Es una enmienda a la totalidad a todos los que en el 1-O quisieron hacer más de justicieros que de jueces", ha dicho en declaraciones a los medios.

Aunque ha reivindicado que la victoria ha sido posible sin que hayan tenido que renunciar a nada, ha añadido que la alegría no será completa hasta que la amnistía se aplique al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

"Es una capitulación de Marchena y del Tribunal Supremo. Al final han tenido que rendirse ante la obviedad, y ahora intentar justificar y salvarse de porqué han estado prevaricando todo este tiempo" al no aplicarles la amnistía, ha sostenido.

LISTAS

Al preguntársele si concurrirá en listas electorales ahora que ya está amnistiado, lo ha negado, además de manifestar que no ha pensado en ello.

Para Turull, con la decisión del Supremo no se cierra el conflicto político y sí permite que "vuelva al terreno donde debería haber estado siempre, el de la política y no el de la justicia, y menos en manos de justicieros".

"El Estado español no ha respondido con seducción y sí con represión.

Nosotros somos un partido independentista. A partir de aquí, todo lo que hagamos, todos los esfuerzos y la acción política debe ser coherente con este objetivo", ha zanjado.