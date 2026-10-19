Turull (Junts) ve una victoria "sin paliativos" del independentismo en la amnistía a Puigdemont

Archivo - El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, durante una rueda de prensa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha tildado de "victoria rotunda sin paliativos" del independentismo la aplicación de la amnistía y el levantamiento de la orden de detención al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

En una publicación en 'X' recogida por Europa Press este lunes, Turull ha celebrado que se trata de una victoria del independentismo gracias a muchos, aunque ha dicho que lo es de manera particular por el "exilio y firme liderazgo de Carles Puigdemont y el buen hacer jurídico de Gonzalo Boye".

"Que nadie presente este desenlace como una concesión generosa del Estado. No lo es. Es el resultado de una batalla política, jurídica y democrática sostenida durante muchos años", ha concluido.