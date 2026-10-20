UGT y CC.OO. formalizan el registro de huelga general por la vivienda en Catalunya

Archivo - El secretario general de CC.OO. de Catalunya, Camil Ros, y la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT de Catalunya y CC.OO de Catalunya han registrado formalmente este martes en el Departamento de Trabajo de la Generalitat la huelga general del 11N en Catalunya, con la presencia del Sindicat de Llogateres, después de que este lunes lo hicieran los sindicatos confederales en Madrid.

En declaraciones a los medios, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén Lopez, han reivindicado la convocatoria de esta huelga como mecanismo para reclamar medidas efectivas para solucionar la crisis de la vivienda y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para hacer frente al creciente coste de la vida, entre otras demandas.

CAMIL ROS

Camil Ros ha considerado que el actual es "seguramente de los momentos más clave" de la democracia española, y ha hecho referencia a que la subida del coste de la vida ha sido muy superior a la de los salarios; la huelga se centra también, ha añadido, en la reclamación de una subida de salarios, una bajada y control de los precios de las cosas, como pueden ser los carburantes y la energía.

"Nuestra huelga se hace antes de la campaña electoral porque lo que queremos es rodear a los partidos políticos para que el debate y sobre todo las políticas que se hagan después sean de salarios dignos y de vivienda digna", ha detallado.

BELÉN LÓPEZ

"Con esta convocatoria de huelga lo que hacemos es enviar un mensaje claro a estos partidos políticos de la derecha y de la extrema derecha, tanto catalanes como del estado español como a las patronales, de que la clase trabajadora está organizada y que se plantará ante cualquier ataque a nuestros derechos", ha afirmado Belén López.

La secretaria general de CC.OO. de Catalunya ha reclamado que las patronales se sienten a negociar la actualización del SMI a nivel catalán y estatal y ha reivindicado la necesidad de que los poderes públicos hagan "apuestas decididas" en materia de vivienda, con la intervención del mercado.