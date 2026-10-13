La UIC y Cecot firman un convenio para impulsar iniciativas de formación y emprendimiento

El rector de la UIC, Alfonso Méndiz, y el secretario general de Cecot, Oriol Alba - UIC

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y la patronal Cecot han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de establecer una relación estable entre universidad y empresa e "impulsar iniciativas conjuntas en los ámbitos de la formación, la transferencia de conocimiento y el emprendimiento".

A la firma del convenio han asistido el rector de la UIC, Alfonso Méndiz, y el secretario general de Cecot, Oriol Alba, ha informado este martes la universidad en un comunicado.

"El convenio nace con el objetivo de facilitar fórmulas de cooperación que sean eficaces y operativas y que permitan desarrollar iniciativas de interés común para ambas instituciones", ha afirmado Alba.

FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

En materia de formación, Cecot y la UIC promoverán y organizarán actividades formativas, cursos de especialización y jornadas de actualización profesional, entre otras iniciativas.

En cuanto a la transferencia de conocimiento y el emprendimiento, ambas instituciones impulsarán actuaciones conjuntas, desarrollarán acciones orientadas a fomentar el espíritu emprendedor y apoyarán la creación de nuevas empresas.

Como primera materialización del convenio marco, Cecot y la UIC han establecido un convenio específico centrado en el Máster en IA for Business, Big Data y Analytics de la universidad, que favorece la matrícula de los alumnos que accedan a través de la patronal.