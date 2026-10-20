La UIC y Corus impulsan una Aula Universitaria de innovación y formación en prótesis dental

Firma del acuerdo entre la UIC y Corus. - UIC

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y el grupo europeo de prótesis y ortodoncia Corus han firmado un acuerdo de colaboración para crear la Aula Corus, vinculada a la Facultad de Odontología de la universidad, para impulsar la innovación y la formación en prótesis dental.

La iniciativa quiere "acercar el conocimiento científico y la innovación tecnológica a la práctica odontológica" y promover actividades de formación, investigación y divulgación en ese ámbito, informa la UIC en un comunicado de este martes.

La colaboración reforzará la relación entre el entorno universitario y profesional "en un sector en el que la digitalización está transformando tanto el diseño y la fabricación de las prótesis como los flujos de trabajo entre el laboratorio y la clínica dental".

El decano de la Facultad de Odontología de la UIC, Lluís Giner, ha apuntado que la transformación de la odontología "debe ir acompañada de conocimiento científico y de una formación que permita trasladar la innovación a la práctica profesional".

"Este Aula nos ofrece la posibilidad de acercar la realidad del sector a la Universidad y desarrollar conjuntamente iniciativas que contribuyan a formar mejores profesionales", ha asegurado.

CORUS

Por su parte, el CEO y fundador de Corus, Joan Roma, ha afirmado que la digitalización está transformando profundamente el sector, pero que "la tecnología por sí sola no es suficiente".

"La colaboración con la UIC nos permite unir conocimiento científico y experiencia profesional para seguir avanzando en la transformación de la odontología", ha sostenido.