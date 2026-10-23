Un profesional de la UIC realiza la "primera" cirugía de implantes en Catalunya con un robot autónomo - UIC

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Odontología de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha realizado la "primera" cirugía de implantes en Catalunya mediante un robot autónomo, llamado Yakebot y desarrollado en China, que permite a los odontólogos una precisión absoluta durante la intervención.

Docentes y alumnos del área de Cirugía Oral y Maxilofacial de la UIC han recibido formación a cargo del equipo de Yakebot, que ha concluido con la intervención a un paciente real en la Clínica Universitaria de Odontología (CUO), informa la UIC en un comunicado este viernes.

El robot realiza de manera autónoma la intervención para colocar los implantes, siempre supervisada por el cirujano, que previamente ha definido el plan de actuación concreto para el paciente.

"Somos pioneros en Catalunya y los primeros en realizar aquí este tipo de intervenciones con el robot", ha destacado el catedrático y responsable del área de Cirugía Oral y Maxilofacial de la UIC, el doctor Federico Hernández Alfaro.

Hernández Alfaro, que forma parte del prestigioso 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' elaborado por la Universidad de Standford, ha explicado que en un futuro próximo "contar con este tipo de robots en las clínicas permitirá llevar a cabo con una precisión total y con la misma fiabilidad gran parte de las intervenciones de implantología que realizan actualmente los cirujanos".

EXCELENCIA FORMATIVA

La incorporación de esta tecnología de última generación reafirma el compromiso de la UIC con la excelencia académica, la investigación y la integración de los avances tecnológicos en el entorno clínico, con el objetivo de ofrecer una formación diferencial, conectada con los últimos avances de la odontología y con los retos de la profesión.

La universidad recuerda que la facultad figura en los principales rankings nacionales e internacionales, como el Ranking CyD (primera posición); el ranking 50 carreras de El Mundo (segunda posición) y el ranking QS World University Rankings by Subject (posición 36 a nivel mundial entre 150 universidades clasificadas y segundo puesto de las cinco universidades clasificadas a nivel nacional).