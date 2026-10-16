La UIC trabaja en un análisis de sangre para la detección precoz del cáncer de mama

Archivo - La investigadora Roni Wright - UIC - Archivo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) trabaja en el desarrollo de un análisis de sangre para ayudar en la detección de manera precoz el cáncer de mama, informa este viernes en un comunicado.

El proyecto Beacon-BC, respaldado por Earlier.org y liderado por la investigadora y profesora de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC Roni H.G. Wright tiene como objetivo inmediato estudiar si un test de sangre puede detectar señales biológicas relacionadas con la progresión de un tumor y el riesgo de metástasis.

A largo plazo, los investigadores pretenden explorar si ese mismo sistema podría ayudar a detectar el cáncer de mama antes de que sea clínicamente evidente, complementar las pruebas diagnósticas actuales y facilitar el seguimiento de los pacientes después del tratamiento.

La investigación se centra en un biomarcador molecular asociado al cáncer, una señal biológica que puede aportar información sobre la presencia y el comportamiento de la enfermedad.

El equipo ha desarrollado un anticuerpo capaz de reconocer selectivamente este biomarcador y lo ha incorporado a un prototipo de prueba rápida, que demostró capacidad para detectar el biomarcador a concentraciones muy bajas.

La investigación se centra en el riesgo de metástasis, pero la posible aplicación del biomarcador no se limita a la enfermedad metastásica: "Nuestra mayor esperanza es que esta investigación contribuya a lograr un análisis de sangre para la detección precoz del cáncer de mama", ha explicado Wright.

NUEVA FASE DEL PROYECTO

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, los investigadores de la UIC han explicado que la siguiente fase del proyecto consistirá en un análisis de aproximadamente 100 muestras anonimizadas procedentes de pacientes con cáncer de mama en distintos estadios.

Los resultados se compararán con la información clínica disponible, como la fase de la enfermedad y el estado del tratamiento.

Los investigadores subrayan que la prueba se encuentra todavía en fase de investigación y validación, y que actualmente no está disponible como prueba de diagnóstico clínico o de cribado.