La UME y ANAV entrenan en Vandellós II (Tarragona) la respuesta ante una posible emergencia

Archivo - Central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) - CSN - Archivo

TARRAGONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) y la organización de respuesta de ANAV en la central nuclear Vandellós II (Tarragona) han realizado ejercicios conjuntos de formación y coordinación para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante una eventual emergencia en la central, ha informado ANAV en un comunicado este jueves.

Durante esta semana, la central nuclear de Vandellós II ha acogido diversas prácticas en las que hipotéticamente se solicitaría la colaboración de la UME, que ha movilizado a 200 efectivos y más de 40 vehículos.

Se han comprobado las capacidades de reconocimientos radiológicos de zonas contaminadas, la extinción de incendios exteriores, con personal de la propia central y Bombers de la Generalitat, así como el apoyo a los equipos de emergencia en el rescate de víctimas para su evacuación, el control dosimétrico del personal interviniente y la localización de materiales radiactivos, entre otras actividades.