La Unión Astronómica Internacional nombra al Parc Astronòmic Montsec embajador platino

Publicado 05/06/2019 13:10:39 CET

LLEIDA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha nombrado al Parc Astronòmic Montsec (PAM) de Àger (Lleida) embajador platino --el único en España y uno de los once del mundo con la máxima distinción-- dentro de su proyecto 'Cielos oscuros para todos' (DarkSkies for All), que reconoce el trabajo divulgativo y científico para proteger el medio nocturno de la contaminación lumínica.

El director científico del PAM, Salvador Ribas, ha explicado en rueda de prensa este miércoles que el proyecto global 'Cielos oscuros para todos' reconoce las acciones científicas y divulgativas del PAM en proyectos internacionales como el 'Pirineus la nuit', que tiene como objetivo de definir una estrategia transpirenaica para la protección y mejora de la calidad del medio nocturno contra la contaminación lumínica.

En la rueda de prensa se ha visionado un vídeo en la que la científica del Observatorio Nacional de Astronomía Óptica de EE.UU. Connie Walker destaca que el PAM ha acogido cinco festivales astronómicos anuales y al menos nueve ediciones del ciclo 'Música bajo las estrellas', muchos eventos que han permitido observar el tránsito de Venus, eclipses y lluvias de estrellas y es también "un modelo de investigación sobre contaminación lumínica".

En este sentido, Walker apunta que el PAM es el punto de referencia de la ley catalana de contaminación lumínica y que la totalidad de la zona del Montsec está certificada como reserva y destinación turística Sarlight desde 2013.

Por su parte la presidenta de la Sociedad Española de Astronomía (SEA), Francesca Figueras, además de valorar la investigación del PAM ha propuesto tres iniciativas en las que podría participar: una jornada de formación para que los diputados del Parlament conozcan las ventajas de preservar el cielo oscuro, otra para periodistas e intensificar la formación en escuelas e institutos.

La presidenta en funciones del Consejo Comarcal de la Noguera (Lleida), Concepción Cañadell, ha destacado que la IAU ha reconocido el trabajo científico y divulgativo a través de las actividades desarrolladas en los diez años de historia del Centro de Observación del Universo (COU) para sensibilizar e informar a la sociedad, principalmente a la juventud, sobre la importancia de preservar el cielo nocturno ".