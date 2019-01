Urtasun pide trabajar mayorías que impidan el control de la derecha y ultraderecha de la UE

Publicado 10/01/2019 20:54:43 CET

Presenta su candidatura y quiere instituciones fuertes en la UE que controlen la globalización

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de CatComú Ernest Urtasun se ha comprometido este jueves a trabajar para conformar amplias mayorías en Europa que hagan frente a una posible mayoría de la derecha democrática y la ultraderecha que controle la UE.

Lo ha dicho durante el acto de presentación de su candidatura por el partido a las primarias para las elecciones europeas, en la que han participado varios miembros de su candidatura, y en el que ha visto "difícil" que la mayoría entre socialdemócratas y democristianos que domina la eurocámara pueda reeditarse.

Ha advertido de que en varios estados miembros la derecha democrática ha abierto la puerta a gobernar con la ultraderecha algo que "ya pasa en Andalucía, también con Cs, que ha aceptado un gobierno con la ultraderecha".

Urtasun ha alertado que la ultraderecha no quiere destruir Europa, sino que quiere "asaltar las instituciones europeas para definir una trayectoria diferente de la UE" y se ha conjurado para dotarse de la fuerza suficiente para impedirlo.

"Tenemos que ser capaces de ser suficientemente fuertes para impedir que esto pase y dibujar una mayoría diferente", ha expresado Urtasun en un acto celebrado en el centro cívico Francesca Bonnemaison, con su aforo lleno.

En ese sentido, ha llamado al encaje de diferentes familias europeas y ha puesto como ejemplo la trayectoria de los comuns que han hecho "una tarea de encaje de expresiones muy diferentes".

PROPUESTAS

Con todo, Urtasun ha avisado de que a la extrema derecha no se la va a detener advirtiendo de su auge: "No se le va a ganar pidiendo que se nos vote porque vienen. Hay que ilusionar con un proyecto de sociedad que valga la pena", algo que cree que las instituciones europeas no han hecho.

Ha reprochado a los actuales líderes europeos su empeño en defender la "globalización neoliberal" y su apuesta por la austeridad, que considera que ha aumentado la precariedad y las desigualdades y ha llevado a muchos ciudadanos a la desafección con el proyecto europeo.

Cree que se está dejando a mucha gente atrás, que no se siente parte de la sociedad y que "no mira al futuro con esperanza, sino con miedo, angustia e incertidumbre y es en ese momento cuando aparecen los monstruos" de la extrema derecha.

Así, ha apostado por la construcción de poderes públicos fuertes que controlen la globalización y la economía neoliberal, que puedan ayudar a los Estados que en una sociedad globalizada no pueden hacerse cargo de mantener el Estado de bienestar, y que sustituyan a los actuales órganos "que precarizan" su situación.

Ha sostenido que Europa "ha dejado de hacer inversión, está obsesionada con la austeridad y con los equilibrios presupuestarios" lo que a su juicio impide avanzar en asuntos importantes como la transición energética y la transformación digital de las economías.

"¿De qué sirve tener una moneda única y 28 sistemas tributarios distintos que compiten entre ellos?", ha añadido, y ha recordado cómo los estados utilizan los impuestos de sociedades para atraer empresas, lo que considera que impide sistemas tributarios justos, y cómo algunos son incapaces de hacer tributar a grandes multinacionales.