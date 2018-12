Vecinos y comerciantes de Via Laietana ven "sesgado" el proceso participativo de su reforma

Publicado 19/12/2018 10:42:45 CET

El vicepresidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de la Via Laietana, David González, ha dicho que el proceso participativo en relación al proyecto de reforma de la Via Laietana es "sesgado e incompleto", por lo que se ha creado la 'Taula per la Via Laietana' con el apoyo de la UPC, asociaciones de vecinos y comerciantes, entidades y grupos de interés.

En una rueda de prensa este miércoles, González ha recordado que la reforma de la Via Laietana impacta en toda la ciudad: "No nos sentimos representados ni identificados en el proceso participativo. Hay falta de rigor y desacuerdo con aspectos técnicos que no se están profundizando lo suficiente", y ha reclamado un proyecto sin ideas ni preconcepciones previas.

En este sentido, González ha asegurado que los vecinos reclaman pacificar y humanizar el tráfico y mejorar la movilidad sin segregar el tráfico y abordando la reforma de la plaza Urquinaona y de a confluencia de Via Laietana, el paseo de Isabel II y el paseo de Colón, al inicio de la vía: "Creemos que hay un riesgo de aislar barrios como la Barceloneta".

El profesor de la UPC Julian Galindo ha detallado que sobre la mesa hay un único proyecto con cuatro variaciones, en las que se "impone" la reforma de la plaza Antoni Maura, que elimina el punto de giro y limita el acceso a los aparcamientos y al comercio del centro; la existencia de un carril bici segregado, y la eliminación del carril de vehículo privado de subida, entre otros.

El vicepresidente a la Associació de Veïns de la Barcelona, Manuel Martínez, ha dicho que no pueden aceptar ninguna propuesta que les deje aislados y sin un carril de salida o entrada de la Barcelona: "Sin la Via Laietana nos morimos", aunque ha admitido que el 65% del tráfico que baja por esta calle son conductores que se dirigen a la Ronda Litoral.

El presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha dicho que la reforma de la Via Laietana afectará a la movilidad de todo su entorno y ha instado a analizar profundamente las problemáticas y posibles soluciones del proyecto sin paralizarlo: "Queremos más rigor para impulsar el proyecto de la Via Laietana".

El manifiesto de la 'Taula per la Vía Laietena' también ha contado con el apoyo de Foment del Treball, Gremi d'Hotels de Barcelona, Gremi de Restauració de Barcelona, Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Federació Barcelona Comerç y Saba, entre otros.