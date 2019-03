Vecinos del Raval prevén acciones legales contra partidos si rechacen el CAP Misericòrdia

Publicado 28/03/2019 14:52:05 CET

Aseguran movilizaciones en todos los CAP si no se rescinde la concesión de la Misericòrdia al Macba

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vecinos que piden ubicar el CAP del Raval en la Capella de la Misericòrdia cedida al Macba, organizados en la plataforma Cap Raval Nord Digne, han anunciado este jueves que emprenderán acciones legales contra los partidos que hagan una "votación negativa" a su petición en el pleno del viernes, así como contra la Conselleria de Trabajo.

Trabajadores del CAP actual han explicado en rueda de prensa este jueves que, si se hace un informe de las condiciones de trabajo en las que están actualmente en el centro médico, fácilmente podrán denunciar a los responsables políticos, y han apuntado que será una decisión que tomarán en asamblea si el viernes los partidos no permiten acabar con la cesión de la Capella de la Misericòrdia al Macba.

Una de las trabajadoras ha sostenido como ejemplo que en la sala de pediatría conviven niños recién nacidos, con niños con bronquitis o enfermedades infecciosas.

MOVILIZACIONES EN TODOS LOS CAP

Además, desde la plataforma Cap Raval Nord Digne, su portavoz Iñaki García ha asegurado que si no se consigue lo que reivindican, las movilizaciones se repetirán en todos los CAP de la ciudad, "y no será una parada de 15 minutos".

García ha acusado al Macba de monopolizar la cultura de la ciudad y de presionar a los partidos para su decisión, y ha asegurado que "la indignación será brutal" si el viernes gana el 'no' en la votación.

"En campaña electoral, ninguno de los partidos que vote 'no', podrá venir a pasear al Raval como si nada", y ha alertado a los políticos de que la salud de todo un barrio está en sus votos.

CRÍTICAS A ERC

García ha criticado que ERC en un primer momento se manifestó a favor de la lucha de CAP Raval Nord Digne, y según él han cambiado el criterio por "presiones de la Fundación Macba".

Asimismo, ha reprochado a la concejal republicana Gemma Sendra que los fuera a visitar hace unos días para negociar, dado que "a tres días del pleno" no es el momento para hablar y le han dicho que primero visite el actual CAP para conocer sus condiciones, cosa que aún no ha hecho, según ellos.

MÁS DE 30 ENTIDADES DE CIUTAT VELLA

En la rueda de prensa otros vecinos también han leído un manifiesto firmado por 30 entidades vecinales y dos comerciales de Ciutat Vella, que se han denominado "votantes de todos los colores", en que aseguran que están muy enfadados porque a su parecer no hay argumentos válidos que rebatan que el CAP debe ir a la Misericòrdia.

"Personalidades del Macba y políticos, no insultéis más nuestra inteligencia", han leído, y han pedido a los políticos que no los infantilicen porque hace más de 17 años que piden el CAP y aseguran no estar manipulados por ningún partido.

La tarde de este jueves la plataforma ha convocado una manifestación mientras que ha citado a los vecinos este viernes a las 10 para asistir al pleno de de Barcelona, y de momento, aseguran que ocuparán el espacio hasta que haya acuerdo.