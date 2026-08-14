Vedrina (PP) pide al Gobierno "alargar la vida útil" de Ascó y Vandellòs

La diputada en el Congreso por el PP, Elisa Vedrina - PP TARRAGONA

TARRAGONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada por el Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Elisa Vedrina, ha pedido al Gobierno central "alargar la vida útil" de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs, en Tarragona, después de que el Ejecutivo prorrogara la continuidad de la de Almaraz, en Cáceres, durante 3 años más.

Así lo ha informado el PP de Tarragona en un comunicado este viernes, en el que informa que Vedrina ha asegurado desde la puerta de la central de Vandellòs que la decisión del Gobierno es fruto de la presión de los populares durante toda esta legislatura y ha criticado que el presidente, Pedro Sánchez, mantenga el calendario de cierre de los tres reactores ubicados en la provincia de Tarragona.

En este sentido, la diputada ha pedido que se revise el calendario, como ha pasado en el caso de Extremadura, y ha recordado el compromiso del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo para extender el periodo de operación de las nucleares.

En este sentido, la diputada ha afirmado que las nucleares de Tarragona son "imprescindibles para el mantenimiento del suministro eléctrico de la provincia, de Tarragona y de España, además de la generación de puestos de trabajo que genera directa e indirectamente".

El PP de Tarragona sostiene que los tres reactores de la provincia generan en torno al 60% de la energía que se consume en Catalunya y que es fundamental en el funcionamiento del sector petroquímico de Tarragona: "De momento no hay suficiente generación energética con las renovables y comprar gas es demasiado costoso", ha concluido Vedrina, que ha afirmado que las nucleares son una fuente de energía estable, segura y limpia.