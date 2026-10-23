Un vehículo incendiado corta 3 carriles de la AP-7 en Sant Cugat (Barcelona) en sentido Girona

Vehículo Incendiado Que Obliga A Cortar 3 Carriles De La AP-7 En Sant Cugat (Barcelona) En Sentido Girona - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en sentido Girona tiene 3 de los 4 carriles cortados desde este viernes a las 8 horas a causa de un vehículo incendiado por un accidente múltiple con 4 turismos implicados.

El suceso provoca congestión entre Sant Cugat y Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y afecta "de rebote" el enlace con la B-23, ha nformado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro apunte en 'X', los Bombers han explicado que se han desplazado con 2 dotaciones hasta el lugar y que todas las personas afectadas por el accidente están ilesas fuera de los vehículos.